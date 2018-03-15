З наступного тижня не всі пільговики зможуть їздити у маршрутках безкоштовно

15/03/2018 Розмір тексту:

Із 19 березня пільгові категорії населення зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно тільки за наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина». Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому 14 березня.

Попередньо це рішення прийняли ще у кінці лютого і воно мало вступити у дію з 1 березня. Але тоді його відтермінували, щоб пільговики, які подали заяви на отримання «Файної карти» мали можливість їх отримати. Як зазначив на виконкомі міський голова Сергій Надал, картки мали отримати ще більше чотирьох тисяч пільговиків. Зараз залишилось видати електронні квитки ще 500 особам, тому рішення виконкому вступає у дію з 19 березня.

– До цього часу пільговики мали можливість користуватися ще посвідченням, щоб отримати пільговий електронний квиток з валідатора, – каже Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Це пенсіонери та всі інші категорії населення, які мають право безкоштовного проїзду у транспорті. З 19 березня у тролейбусах у всіх кондукторів ми вилучимо службові пільгові електронні карточки за якими вони видавали безкоштовні квитки. У них залишаться тільки картки для розрахунку готівкою. За посвідченням отримати від кондуктора квиток уже не буде можливості, тільки при наявності персоніфікованої електронної картки. Можна користуватися також неперсоніфікованим електронним квитком, але проїзд тоді коштуватиме 3 гривні у тролейбусі і 4 – у маршрутці. У разі відсутності персоніфікованого або неперсоніфікованого електронного квитка треба буде платити повну вартість проїзду: 4 гривні у тролейбусі і 5 гривень у маршрутці. Безкоштовно по посвідченню зможуть їздити тільки учасники бойових дій та добровольці.

Тернополяни, які мають право безкоштовного проїзду у громадському транспорті, але ще не мають «Соціальної карти тернополянина» можуть отримати її безкоштовно. Для цього треба звернутися в управління соціальної політики, що на вулиці Лисенка, 8 або до Оператора електронних систем міста за адресою: вулиця Чорновола, 1, ІІ поверх. Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення. Виготовляють «Файну карту» упродовж 25 днів.