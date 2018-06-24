З нагоди Дня молоді Сергій Надал відзначив молодіжних активістів

24/06/2018 Розмір тексту:

Напередодні Дня молоді, яке в Україні відзначають щорічно у червні, міський голова Тернополя Сергій Надал привітав найактивніших учасників громадського та суспільного життя міста і нагородив їх подяками та цінними подарунками.

«Сьогодні тут зібралися гідні представники молодіжних організацій та ініціатив, а також студентського самоврядування. Кожен з вас є послідовним, системним і має власне переконання, бачення та чіткі цілі, до яких наполегливо йде, – зазначає очільник Тернополя. – І я бажаю, аби в житті ви ніколи не втрачати оптимізму, енергії та патріотизму. І нехай кожен з вас буде самореалізованим та успішним, тому що наскільки успішними будете ви, настільки успішним буде Тернопіль та Україна».