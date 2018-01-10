З медичного університету хотіли вкрасти пожежний рукав, аби видобувати з його допомогою бурштин?

10/01/2018 Розмір тексту:

Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище інкримінують поліцейські Тернополя місцевому жителю, 1982 року народження. Його затримали на гарячому. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами правоохоронців, до них із заявою про злочин звернувся начальник охорони місцевого навчального закладу. Він повідомив, що 9 січня близько 13:40 в адмінкорпус зайшов невідомий. Чоловік вів себе підозріло, тому охоронець вирішив через камери спостереження подивитися де він і чим займається. Побачив незнайомця на четвертому поверсі. Він, зірвавши навісну пломбу із ящика пожежного гідранта, витягнув двадцятиметровий пожежний рукав.

Охоронець кинувся на зустріч злодію. Перестрів його на другому поверсі, але невідомий почав тікати. Рукав викинув на 4 поверсі, але втекти не вдалося. Охоронець його піймав та викликав поліцію.

Для чого грабіжнику пожежний рукав, не зізнається. Проте одна з версій, він планував його продати в сусідню область, де за допомогою такого обладнання видобувають бурштин.

У ході перевірки з’ясувалося, що затриманий притягувався до кримінальної відповідальності раніше за крадіжки, повідомляє Досьє 102.