З листопада через Тернопіль курсуватиме новий швидкісний потяг

24/10/2017 Розмір тексту:

З листопада тернополянам буде легше добратися до Києва. Починає курсувати новий швидкісний потяг «Київ-Тернопіль», який відправлятиметься щодня окрім понеділка з Києва та вівторка з Тернополя.

Тривалість поїздки з Києва до Тернополя становитиме до шести годин. Зупинки відбуватимуться у Козятині, Вінниці та Хмельницькому.

«Напрям до столиці завжди був найбільш затребуваним. Щоб придбати квиток було необхідно звертатися заздалегідь. Сподіваємося, що цей потяг дещо розвантажить напрям, і людям буде легше і простіше добиратися. Зі станції «Київ-Пасажирський» потяг вирушає о 17:24, а в Тернополі він буде о 23:25. З Тернополя до Києва відправлятиметься о 4.06, а прибуватиме до столиці – в 9.56. Передбачені зупинки, зокрема, в Хмельницькому, Вінниці та Козятині», – розповідає заступник начальника вокзалу Михайло Жуков.

Подорожувати цим потягом можна з 3 листопада з Києва та з 4 листопада – з Тернополя.

Софія Романська