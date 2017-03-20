З квартири заробітчан винесли купу золота і магнітофон

20/03/2017 Розмір тексту:

Із заявою про крадіжку до працівників Гусятинського відділення поліції звернувся мешканець Хоросткова. Чоловік повідомив, що з квартири, яка належить його батькам, невідомі викрали цінні речі.

За словами потерпілого, власники помешкання знаходяться за кордоном, а він з сестрою навчається в Тернополі. Додому приїжджають вони лише на вихідні. До квартири невідомі залізли в період часу з 12 по 17 березня.

На місце події одразу виїхали оперативники. Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Гусятинського відділення поліції Олег Гудак каже, що злодії проникли в квартиру, підібравши ключ до замка. Винесли лише малооб’ємні речі, а саме золоті прикраси: шість перстнів, чотири ланцюжка, 5 сережок, кулон, три хрестика та автомобільну магнітолу. Сума збитків встановлюється.

Правоохоронці розшукують крадіїв та звертаються до власників квартир, подбати про безпеку свого житла. Якщо ви їдете куди-небудь на тривалий час, встановіть в оселі охоронну систему або просіть сусідів час від часу наглядати за помешканням. Пам’ятайте, невчасне виявлення злочину ускладнює роботу з пошуку злочинців.