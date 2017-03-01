З кранів тернополян потекла “бражка”. ФОТО

01/03/2017 Розмір тексту:

Тернополяни продовжують нарікати на колір води, який тече у них з кранів.

Зокрема Софія Гусак учора у Фейсбуці оприлюднила фото зі своєї ванни, в яку натекла мутна рідина пісочного кольору, повідомляє сайт 0352.ua.

«Особлива подяка пану Кузьмі і тернопільському водоканалу. Якість води неперевершена», – написала під фото Гусак.

У коментарях люди жартують, що це зовсім не вода.

«Можливо це шампанське?», – іронізує Костянтин Островьский.

«Це коньяк, але певне розбавлений», – пропонує свою версію Святослав Журовський.

«У зв’язку з підняттям цін на алкоголь, з кранів міста подається бражка!!! Завтра піде Віскі!!! А у суботу ніби пиво мають подавати!!!», – жартує Максим Попович.

При цьому дуже багатьом тернополянам не до жартів. Адже подібного кольору вода у місті подається систематично. А перерахунки за подану неякісну воду ніхто не проводить.