З крамниці в Тернополі викрали “розумні” годинники

20/03/2018 Розмір тексту:

У Тернополі в ніч на 13 березня трапилося пограбування.

На вулиці Шашкевича невідомі пробралися у магазин техніки та аксесуарів «BIG APPLE» та винесли звідти майна на «кругленьку» суму.

Про те, що у магазині побували непрохані гості у поліцію повідомили працівники, які вранці прийшли відкривати магазин. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, злодії, шляхом віджиму захисного ролету та пошкодження замка у вхідних дверях, проникли у приміщення магазину. Звідти таємно було викрадено чотири годинники-браслети Xiaomi smart watch, 2 колонки цієї ж марки, а також декілька зарядних пристроїв до мобільних телефонів, повідомляють “Тернополяни“.

Наразі власники встановлюють суму збитків. Поліція розшукує причетних до крадіжки осіб.