З крамниці у центрі Тернополя злодій поцупив пальто за 8000 гривень. ВІДЕО

25/12/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину. Невідомого підозрюють у крадіжці дороговартісного жіночого пальто з крамниці «Віконд», що в м. Тернополі, по вул. Руська.

Подія трапилась ще 27 вересня, близько 18:20 години. Зловмисник увійшов до крамниці та скористався моментом допоки продавець обслуговував іншого покупця. Крадій похапцем викрав пальто вартістю 8 000 гривень.

Власники виявили відсутність товару під час планової ревізії. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного у момент скоєння протиправного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте її місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, (097)-110-99-32 або на лінію “102”.