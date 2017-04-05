З каси “Березолю” вкрали всі гроші і квитки

05/04/2017 Розмір тексту:

В ніч з 3 на 4 квітня сталася крадіжка з робочих кабінетів та каси палацу культури «Березіль».

Невідомі особи шляхом віджиму пластикового вікна проникли на другий поверх будівлі, зламали замки дверей двох робочих кабінетів та викрали звідти газовий і пневматичний пістолети, відеореєстратор. Вартість втраченого майна керівник палацу культури оцінив у десять тисяч гривень.

На жаль, це не єдині втрати, які поніс культурно-мистецький заклад. Було також обкрадено касу, звідки зловмисники, пошкодивши дверцята сейфа, викрали 180 тисяч гривень та квитки.

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе розкрити даний злочин, телефонувати у Тернополі (0352) 27-12-58, 27-11-70, 27-11-71, 067 471 66 23, або 102, повідомляють у відділі комунікації поліції в Тернопільській області.