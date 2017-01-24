З герба Тернополя вимагають забрати основний елемент прапора Ізраїлю

21/07/2016 Розмір тексту:

Вже понад 250 лідерів громадських організацій та окремих тернополян-патріотів підписалися під відкритим зверненням до міського голови Тернополя Сергія Надала, сесії та комісії з питань геральдики міської ради.

Активісти вимагають змінити на гербі Тернополя шестикутну зірку на українську восьмикутну, а також доповнити зірку та півмісяць християнським хрестом, повідомляє Свобода.

Суть звернення зводиться до виконання конкретних вимог:

Якнайшвидше домалювати на спотворених гербах міста Тернополя, що розташовані на зупинках громадського транспорту («бульвар Д.Галицького», «6-та школа», «Готель «Галичина», «Гетьмана І.Мазепи», «вул. Бригадна» та інших), викинутий із незрозумілих причин півмісяць. На цих гербах чомусь красується шестикутна зірка Давида.

Якнайшвидше замалювати на нещодавно оновленій площі перед катедрою УГКЦ шестикутну квітку, яку можна сприймати і як своєрідну лілею, і як замасковану шестикутну сіонізовану зірку Давида.

Винести на наступну сесію Тернопільської міської ради питання щодо внесення змін до затвердженого герба Тернополя. Замінити єврейську зірку Давида на традиційну для українців восьмикутну. Також пропонується доповнити зірку і півмісяць християнським хрестом, котрий повинен повернутися на верхівку Тризуба. Саме такий хрест першопочатково був і на Володимировому Тризубі, і є в найдавнішій у Тернополі Надставній церкві. Це виглядало б справедливо, адже християни становлять більшість населення Тернополя і всієї України.

Хочемо також пояснити, що зірка Давида, яка чомусь з’явилася на гербі міста Тернополя, є основним елементом прапора Ізраїля. А в майбутньому, за пророцтвами і православних, і греко-католицьких богословів та дослідників, стане основою так званої печатки антихриста.

Для більш грунтовного вивчення цього питання дуже рекомендуємо ознайомитися із книгою Любомира Стринаглюка «Знаки часу. Розпізнавання», яка вийшла друком в Івано-Франківську в 2015 році. Зокрема, у цій книзі стосовно зірки Давида-гексаграми наголошується: «Найчастіше гексаграму асоціюють з юдаїзмом… В есхатології зірку Давида асоціюють з числом звіра 666 і антихристом… У кабалістичній нумерології гексаграма означає число 666. Люди, які визнають цю доктрину, вважають шестикутну зірку символом царства мошіаха, або антихриста… Важливо знати: гексаграма у Святому Письмі не згадується жодного разу. Зірка, чи щит Давида, та інші назви символу – цілком умовні… Але дияволові замало того, що люди належать йому тільки через їхню пристрасть до земного. Він бажає їхнього свідомого і добровільного підпорядкування собі. Для цього він тисячоліття готує підміну: замість Бога – себе, замість Христа – антихриста, замість хреста – печать звіра. Існує твердження, що ця печать може мати вигляд гексаграми. Саме через підміну символічного значення!» (сторінки 35-38).

Що ж стосується лілії, зображеної на оновленій площі перед катедрою, то згадана книжка наголошує: «Пелюстки… своєрідної лілії – єдиного виду білих лілій, що в дикому вигляді ростуть в Ізраїлі, розташовані симетрично і в розкритому вигляді творять правильну шестикутну зірку, відому як гексаграма, або зірка Давида… Масонське трактування символу лілії вказує на керівника будівництва храму царя Соломона, визначного майстра Хірама Тирянина. Хірам був юдеєм по матері з коліна Дана. Саме його масони вважають своїм засновником. І саме з ним поєднують символ лілеї!..» (сторінки 77-78).