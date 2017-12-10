З духовної семінарії у Почаєві молодик вкрав чотири телефони і навігатор

10/12/2017 0
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Працівники Кременецького відділу поліції просять допомогти встановити особу причетну до злочину. Невідому особу підозрюють у крадіжці майна з території Почаївської духовної семінарії, що в місті в Почаїв Кременецького району.

Подія трапилась 7 грудня, близько 21:00 години. Зловмисник увійшов до келії скориставшись залишеним ключем від дверей. Як наслідок крадій викрав чотири мобільних телефони та навігатор.

Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Кременці (03546) 2-22-45, (067)-350-93-00 або на лінію “102”, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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