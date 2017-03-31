З даху – в лікарню: нещасний випадок стався неподалік Тернополя

31/03/2017 Розмір тексту:

До співробітників Тернопільського відділення поліції надійшло повідомлення від чергового медика приймального відділення обласної клінічної лікарні про те, що до них із травмами доправлено двох жителів Зборівщини.

Виявилося, обоє чоловіків впали з риштування, допомагаючи своякові з Байківець Тернопільського району ремонтувати дах.

Зі слів травмованих, вони власноруч робили риштування, проте не догледіли що одна дошка геть прогнила. Вона й проламалася під вагою майстрів.

55-річний потерпілий був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм головного мозку, а його 31-річний напарник невдало впав на нижню кінцівку й отримав багатоуламковий перелом п’ятки. Його прооперували.

Поліцейські перевіряють обставини отримання потерпілими травм, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.