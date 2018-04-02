З автомобіля викрали інструменти вартістю 50000 гривень

02/04/2018 Розмір тексту:

Частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України інкримінують працівники Борщівського відділення поліції жителю села Вільховець. Молодик 1998 року народження спокусившись на чуже майно – вчинив протиправне.

До поліцейських звернувся мешканець Мельниці –Подільської. Чоловік повідомив, що з його транспортного засобу викрали майно. За словами заявника, невідомий поцупив акумуляторну батарею до автівки та дороговартісні інструменти, які власник залишив в салоні. Завдані збитки краянин оцінив в 50000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські впіймали зловмисника. Парубок у скоєному зізнався. Викрадене правоохоронці вилучили, повідомляють у поліції.