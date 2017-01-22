Юристам, економістам і педагогам радять стати касирами, продавцями і трактористами

22/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині необхідні фахівці робітничих спеціальностей, – вкотре нагадують в обласному центрі зайнятості. Натомість великий надлишок фахівців з вищою освітою. Серед спеціалістів на одне робоче місце претендує кілька десятків осіб, залежно від спеціальності.

Кожен другий безробітний, зареєстрований у центрі зайнятості, має одну-дві вищі освіти. На жаль, у нашому регіоні освіченість не є запорукою успішного працевлаштування.

«Ринок праці потребує робітників. Ми постійно проводимо у школах профорієнтаційні заходи, намагаємося акцентувати на популяризації робітничих спеціальностей. Наразі є велика потреба у робітниках, зокрема необхідні трактористи, кухарі, касири, продавці. Агропромислова галузь потребує робітників. Для охочих працевлаштуватися у цій галузі можемо запропонувати перенавчання. Також можливе професійне навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття. В області понад три тисячі осіб пройшли таке навчання. Загалом у 2016-му році послугами центру зайнятості скористалося понад 48 тисяч жителів краю, це значно більше, ніж попереднього року», – розповідає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Останнім часом на Тернопільщині частково побільшало вакансій, – кажуть в обласному центрі зайнятості. Однак роботодавці переважно пропонують низьку заробітну плату. Відтак мотивація працювати в регіоні невисока.