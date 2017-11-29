Юні тернополяни завоювали срібло в дуже жорсткому виді спорту

29/11/2017 Розмір тексту:

Понад 100 спортсменів з різних регіонів України з’їхалися до Тернополя на змагання зі змішаних єдиноборств серед молоді. Розпочався турнір виступами молодшої вікової групи.

Серед учасників змагань – спортсмени з Хмельницької, Івано-Франківської, Рівненської Тернопільської областей і столиці. Вікова категорія: від 10-ти до 18-ти років.

Для наймолодших спортсменів ці змагання стали першим серйозним випробуванням. Оскільки деякі юні учасники змагаються вперше.

«У нашій команді дуже багато початківців. Це лише старт їхнього спортивного життя. Тому для нас дуже важливо допомогти дітям розкритися, викластися на повну і здобути бажання до наполегливих тренувань і майбутніх перемог», – каже суддя національної категорії, головний тренер зі змішаних єдиноборств ММА в області Владислав Назарук.

Змішані єдиноборства – це динамічний і жорсткий вид спорту, – розповідають тренери. Оскільки він потребує вправності та швидкої реакції.

Серед тернополян першість здобули Роман Коцюба (у наймолодшій віковій категорії) та Валерій Рибін (серед молоді). У загальнокомандному заліку земляки зайняли друге місце, поступившись команді з Луцька, трете місце зайняла команда зі столиці.

Переможці турніру увійдуть до складу збірної команди на Всеукраїнських чемпіонатах.

Софія Романська