Юні тернополяни показали клас на Закарпатті

19/03/2018 Розмір тексту:

Наші земляки перемогли у чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Змагалися юнаки 2003-2004 років народження з шести областей України.

Чемпіонат України відбувся у місті Тячево Закарпатської області. У змаганнях брало участь сто п’ятдесят юнаків.

«Це був Відкритий кубок Закарпатської області і водночас Чемпіонат України Західної зони. Змагалися молоді юнаки 2003 – 20004 років народження. Загалом були спортсмени з шести областей: Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей. Вихованці ДЮСШ з греко-римської боротьби міста Тернополя зайняли призові місця: зокрема у ваговій категорії до 38 кілограм перше місце посів Олександр Шевчук, друге – Степан Жмурко. Ми задоволені цими результатами, будемо працювати далі до наступних перемог», – повідомив директор ДЮСШ з греко-римської боротьби Андрій Телебан.

Переможців відзначили призами та нагородами.

Софія Романська