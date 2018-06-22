Юнак з Тернопільщини замість піти до армії може піти до тюрми

22/06/2018 Розмір тексту:

Слідчі Кременецького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 335 ККУ. Житель одного з сіл району не з’явився до пункту відправки на військову строкову службу.

До поліцейських матеріали надійшли від міського військового комісаріату. 22-річний житель району, пройшовши медичну комісію, був признаний придатним до військової строкової служби, проте в день відправки до комісаріату не з’явився, повідомляють у поліції.

Чи була в призовника вагома причина, чи ухилення від призову було свідомим – правоохоронці з’ясують під час розслідування.

Нагадаємо, ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.