Юнак з Тернопільщини замість піти до армії може піти до тюрми

22/06/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Слідчі Кременецького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 335 ККУ. Житель одного з сіл району не з’явився до пункту відправки на військову строкову службу.

До поліцейських матеріали надійшли від міського військового комісаріату. 22-річний житель району, пройшовши медичну комісію, був признаний придатним до військової строкової служби, проте в день відправки до комісаріату не з’явився, повідомляють у поліції.

Чи була в призовника вагома причина, чи ухилення від призову було свідомим – правоохоронці з’ясують під час розслідування.

Нагадаємо, ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Де плануєте відпочивати влітку?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,574 / 11.41m