Юнак з Тернопільщини замість піти до армії може піти до тюрми
22/06/2018 0
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Слідчі Кременецького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 335 ККУ. Житель одного з сіл району не з’явився до пункту відправки на військову строкову службу.
До поліцейських матеріали надійшли від міського військового комісаріату. 22-річний житель району, пройшовши медичну комісію, був признаний придатним до військової строкової служби, проте в день відправки до комісаріату не з’явився, повідомляють у поліції.
Чи була в призовника вагома причина, чи ухилення від призову було свідомим – правоохоронці з’ясують під час розслідування.
Нагадаємо, ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до трьох років.
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