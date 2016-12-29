Яу у часи Хоптяна: чиновники Тернопільського району накупили телевізорів на 180 тисяч гривень
Тернопільська районна державна адміністрація придбала 15 телевізорів за 180 тисяч гривень. Проте, у договорі продажу-купівлі не зазначено ані марки телевізорів, ані їх технічних характеристик, ото ж, що це за телевізори – не відомо і відповідно, не відомо, яка їх якість і чи відповідає якість тій ціні? А ціна одного телевізора, судячи із загальної суми покупки, – орієнтовно 12 тисяч гривень.
За такі гроші це мав би бути немаленький, хороший плазмовий телевізор. Проте, що купили – хто зна?!
Головне, що договір оприлюднено на сайті публічних закупівель «prozorro»
У відповідь на це на своїй сторінці у Facebook Oleksii Tamrazov написав: «#непрозорро: Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації сегодня приобрел телевизоры.
Это не шутка- это телевизоры 15 штук- 180 тыс грн без НДС. Ну просто телевизоры, просто 180 тыс, что тут непонятного ?»
Мабуть, громаді Тернопільського району треба стежити за тим, куди дівають державні гроші і як працюють органи місцевого самоврядування.
Джерело: tenews.org.ua
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Коментарі (2)
Вася29/12/2016
У додатку №1 вказано модель та марку телевізорів, тут характеристика
Samsung UE40J5100 ‒ один из телевизоров с модельного ряда 2015 года. Устройство обладает дисплеем с диагональю 40 дюймов и разрешением 1920×1080 точек, частота развертки составляет 100 CMR. За развлекательный контент отвечает встроенный мультимедийный проигрыватель, который позволяет считывать с USB-накопителей файлы в самых популярных форматах фото, аудио и видео. Встроенный тюнер поддерживает цифровое кабельное, спутниковое и эфирное вещание в стандартах DVB-T / T2,
развернуть.
ціна 7 756 – 16 192 грн.
Прохання нерозміщати на Вашому сайті неперевірену та неточну інформацію!!!
Добрий Самарянин29/12/2016
У додатку №1 вказано модель та марку телевізорів, тут характеристика
Samsung UE40J5100 ‒ один из телевизоров с модельного ряда 2015 года. Устройство обладает дисплеем с диагональю 40 дюймов и разрешением 1920×1080 точек, частота развертки составляет 100 CMR. За развлекательный контент отвечает встроенный мультимедийный проигрыватель, который позволяет считывать с USB-накопителей файлы в самых популярных форматах фото, аудио и видео. Встроенный тюнер поддерживает цифровое кабельное, спутниковое и эфирное вещание в стандартах DVB-T / T2,
развернуть.
ціна 7 756 – 16 192 грн.
Прохання нерозміщати на Вашому сайті неперевірену та неточну інформацію!!!