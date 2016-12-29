Яу у часи Хоптяна: чиновники Тернопільського району накупили телевізорів на 180 тисяч гривень

29/12/2016 Розмір тексту:

Тернопільська районна державна адміністрація придбала 15 телевізорів за 180 тисяч гривень. Проте, у договорі продажу-купівлі не зазначено ані марки телевізорів, ані їх технічних характеристик, ото ж, що це за телевізори – не відомо і відповідно, не відомо, яка їх якість і чи відповідає якість тій ціні? А ціна одного телевізора, судячи із загальної суми покупки, – орієнтовно 12 тисяч гривень.

За такі гроші це мав би бути немаленький, хороший плазмовий телевізор. Проте, що купили – хто зна?!

Головне, що договір оприлюднено на сайті публічних закупівель «prozorro»

У відповідь на це на своїй сторінці у Facebook Oleksii Tamrazov написав: «#непрозорро: Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації сегодня приобрел телевизоры.

Это не шутка- это телевизоры 15 штук- 180 тыс грн без НДС. Ну просто телевизоры, просто 180 тыс, что тут непонятного ?»

Мабуть, громаді Тернопільського району треба стежити за тим, куди дівають державні гроші і як працюють органи місцевого самоврядування.

Джерело: tenews.org.ua