Ями навесні рахують: дороги Тернопільщини чекає перевірка
06/04/2018 0
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Працівники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Тернопільській області з 5 квітня по 11 травня проводитимуть весняний комісійний огляд вулично-шляхової мережі.
Під час обстеження інспектори перевірятимуть:
– стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність), узбіч, тротуарів,
– наявність та стан дорожньої розмітки,
– забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху та автопавільйонів,
– аварійно небезпечні ділянки доріг, місця концентрації ДТП,
– стан функціонування зовнішнього освітлення,
– стан утримання смуги відведення та придорожніх територій.
Усі недоліки в утриманні доріг ретельно фіксуватимуться в актах огляду для подальшого вжиття заходів і відповідного реагування, повідомляють у патрульній поліції.
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