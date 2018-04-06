Ями навесні рахують: дороги Тернопільщини чекає перевірка

06/04/2018 Розмір тексту:

Працівники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Тернопільській області з 5 квітня по 11 травня проводитимуть весняний комісійний огляд вулично-шляхової мережі.

Під час обстеження інспектори перевірятимуть:

– стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність), узбіч, тротуарів,

– наявність та стан дорожньої розмітки,

– забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху та автопавільйонів,

– аварійно небезпечні ділянки доріг, місця концентрації ДТП,

– стан функціонування зовнішнього освітлення,

– стан утримання смуги відведення та придорожніх територій.