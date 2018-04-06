Ями навесні рахують: дороги Тернопільщини чекає перевірка

06/04/2018 0
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Працівники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Тернопільській області з 5 квітня по 11 травня проводитимуть весняний комісійний огляд вулично-шляхової мережі.

Під час обстеження інспектори перевірятимуть:
– стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність), узбіч, тротуарів,
– наявність та стан дорожньої розмітки,
– забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху та автопавільйонів,
– аварійно небезпечні ділянки доріг, місця концентрації ДТП,
– стан функціонування зовнішнього освітлення,
– стан утримання смуги відведення та придорожніх територій.

Усі недоліки в утриманні доріг ретельно фіксуватимуться в актах огляду для подальшого вжиття заходів і відповідного реагування, повідомляють у патрульній поліції.

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