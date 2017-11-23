Якими будуть на Тернопільщині останні дні осені?

23/11/2017 Розмір тексту:

Похолодання йде на Тернопільщину. Середньодобова температура повітря знизиться до трьох-чотирьох градусів тепла. Також у регіоні передбачають опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса, пориви вітру, нічні заморозки – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, ближче до вихідних у регіоні поступово холоднішатиме.

«Загалом у західному регіоні спостерігатиметься поступове зниження температури повітря. Вдень передбачається 2 – 3 градуси тепла, вночі – незначні заморозки. Місцями мінусова температура повітря спостерігатиметься й у денну пору доби. Також передбачаються незначні опади у вигляді снігу та дощу. Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду».

За попередніми прогнозами метеорологів, останні дні осені будуть холодними. Можливі заморозки, сніг з дощем, ожеледиця.

Софія Романська