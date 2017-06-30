Якийсь тернопільський товстосум обзавівся шикарним транспортом. ВІДЕО

30/06/2017 Розмір тексту:

Червона моторна яхта St.Nicolas вийша на воду 28 червня на День Конституції.

Хто є власником наразі невідомо. Вперше яхту у Тернополі помітили 13 червня. Сфотографувала її тернополянка Люба Вовк.

– Цю яхту важко було не помітити, – каже тернополянка Юлія. – Знайомі казали, що бачили її на набережній Ставу, вишикувалась черга охочих зробити селфі. Я ж бачила, як потім якась круте авто повезло її в сторону «Циганки».

Скільки точно коштує ця модель St.Nicolas сказати важко, адже в Інтернеті майже немає про неї інформації. Ціни на схожі яхти — кілька сотень доларів за оренду на годину та сотні тисяч євро, якщо купляти.

Зокрема, ціна схожої моторної яхти Azimut 46 в Україні : 340 000 євро. Оренда: за годину – від 200-500 $, на добу – від 4 000 $.

Б/У Princess P45 2008 року коштує 375 000 USD. Оренда: за годину – від 400 $, на добу – від 4 000 $, повідомляє “20 хвилин“.