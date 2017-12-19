Який досвід переймає ректор Почаївської духовної семінарії?

19/12/2017 Розмір тексту:

13 грудня ректор Почаївської духовної семінарії єпископ Шумський Серафим (Залізницький) взяв участь в святкуванні 179-ліття із дня створення Одеської духовної семінарії УМП МП.

На запрошення керівництва Одеської духовної семінарії в урочистостях брали участь ряд поважних ієреїв, серед яких: митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел, митрополит Полтавський і Миргородський Філіп, голова Навчального комітету при Священому Синоді УПЦ архієпископ Климент.

Родзинкою святкування став традиційний концерт хору студентів Одеської духовної семінарії під керівництвом протоієрея Василя Петручка і співочого колективу вихованиць регентського відділення під керівництвом монахині Дарини (Островської), які раз-по-раз виконували російські пісні «Малиновый звон», «Поклонимся великим тем годам» тощо.

Незважаючи на агресію Росії, тисячі загиблих героїв на Сході України, в УПЦ МП й надалі героїзують совєцько-російську армію і подвиги заледве не канонізованого в Росії «Вождя народів». «Но выстоял великий наш солдат, Но выстоял бессмертный Сталинград», співали в Одеській духовній семінарії під овації ієреїв промосковської церкви.

Відео спричинило бурхливе обговорення у соцмережах. «Русіш фантастіш»- прокоментував відео очільник душпастирства при комісії у справах мирян УГКЦ о.Олег Кобель. «Лихо, а больше нечего предложить своим прихожанам?» – Мarina Maksimova. «Побійтесь Бога. Їсте українське сало, живете в Україні, а молитесь і славите російського солдата який убиває українців» – Valeri Kirichyk. Так читачі висловлювали своє обурення «мистецтвом» у виконанні одеських семінаристів УПЦ МП. Залишається тільки сподіватися, щоб Серафим не почерпнув в одеських колег «досвід» у вихованні семінаристів.