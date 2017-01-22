Яких спеціалістів катастрофічно не вистачає на Тернопільщині

22/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині майже немає фахівців, які професійно займаються з дітьми-аутистами. Відтак рятувати малечу доводиться самим батькам. Дехто проходить спеціальні курси, щоб допомогти дитині в адаптації до навколишнього світу. Однак проблема з кожними роком загострюється, оскільки спостерігається негативна тенденція щодо збільшення особливих дітей.

За статистикою Міністерства охорони здоров’я, кількість дітей з аутизмом збільшується. Через нестачу відповідних фахівців, такі діти не отримують належної допомоги. Також дуже часто їм ставлять неправильні діагнози.

«Ніколи не думала, що доведеться особисто стикнутися з цією проблемою. Більше десяти років тому виявили, що син Сашко – особлива дитина. На обстеження їздили в Київ і Харків, бо у нас не вистачає фахівців. І з такою проблемою стикається кожна дитина, яка має особливих дітей. Така дитинка, наче інопланетянин, живе у своєму світі. І головне завдання фахівця – максимально допомогти дитині адаптуватися до навколишнього світу», – розповідає керівник центру реабілітації дітей з аутизмом Світлана Гуцуляк.

Пані Світлана опанувала сучасні методики навчання і заснувала в Тернополі центр соціалізації та адаптації дітей з аутизмом. Наразі до цього центру з’їжджаються діти з усієї області. Правда, ще не має власного приміщення. Тож дітки збираються у церкві святого Йосафата. Однак центр реабілітації дітей з аутизмом переміг у конкурсі «Громадський бюджет», і вже цього року, можливо, отримає омріяне приміщення.