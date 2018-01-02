Яку подію для Тернопільщини голова облради Віктор Овчарук назвав найголовнішою у минулому році!

Вони – одні із 74 полонених, яких визволили у середу, 27 грудня. Олексій Кодьман та Василь Гулька потрапили до ворога у листопаді 2015-го під час виконання бойового завдання, а Володимир Бачинський – у січні 2016-го. Довгоочікувана свобода і зустріч – найкращий подарунок до свят, кажуть і військовослужбовці, і їхні рідні. Хлопці наголосили, що повністю відчують себе звільненими, коли додому повернуть побратими, які ще залишаються у ворога.

«Сьогодні справді визначний день – ми дочекалися повернення з полону наших військовослужбовців. Завдяки зусиллям їхніх рідних, влади, волонтерів, які робили усе можливе і неможливе, хлопці нарешті вдома, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Попереду у них – тривалий період реабілітації. Тернопільська обласна рада приділяє значну увагу питанням надання допомоги учасникам АТО і членам їх сімей, допомагає вирішувати їх проблемні питання. Прийнято ряд програм з цих питань, які фінансуються з обласного бюджету. Серед них – і оздоровлення учасників АТО та членів їх родин у санаторіях та лікарнях області. Приміром, на базі комунальної установи Тернопільської обласної ради «Більче-Золотецька фізіотерапевтична лікарня реабілітації» розгорнуто 50 ліжок для реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. Мають можливість оздоровитися військовослужбовці і у Заліщицькому обласному комунальному госпіталі інвалідів війни та реабілітованих, створені усі умови для лікування учасників АТО в усіх комунальних медичних закладах».