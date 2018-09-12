“Якщо безплатно, то ламай”, – новенький майданчик від “Молокії” вже понівечили

12/09/2018 Розмір тексту:

Обдерта фарба на качелях, подерті батути, недопалки і жодного затінку у спекотню пору для малюків – це стан деяких ігрових майданчиків Тернополя, який викликав обурення у місцевих матусь.

Зокрема, у своєму пості у Фейсбук Ірина Сорока написала:

“Доброго вечора. Незнаю, що чекаю від цього посту. Просто захотілось написати. Може хтось знає “Сквер Миру”. Часто ходжу гуляти туди зі своїми малятами, та …. не скажу, що із задоволенням. Бруд, недопалки від цигарок, облізла фарба на качелях, сама площадка на відкритій місцевості і вдень там жара страшенна, поламані вже деякі качелі. Тепер – парк Шевченка і тиждень як зробленний дитячий майданчик від Молокія. Була на відкритті і була сьогодні. Фарба на голові матроса (д.Стьопи славнозвісного)обдерта, батут по краях роздертий( навіть витягала ногу дитини з дирки яка там утворилась), вже поламаний дерев’яний місточок. Образливо до сліз…, – йдеться у пості Ірини Сороки.

Опублікований жінкою пост тернополяни почали жваво обговорювати. Люди у своїх коментарях зазначають, що деякі майданчики справді у поганому стані. У той же час визнають, що у цьому є провина й самих батьків. Інколи, на тому ж таки батуті, розважаються по 10, а то й більше дітей. При цьому батьки не звертаютьувагу на те, що у кожної качелі чи атракціону є обмеження – вікові чи вагові. Також є багато конструкцій, зламаних навмисне.

“Шкода. Ми ще там не були,вже напевно і не буде на що дивитись(( Чому наші люди такі свині, якщо безплатно то ламай, дери, роби що хочеш, за це ж не потрібнно гроші повертати((( і так свої дітей виховують, а скоріш за все діти їх і копіюють((( Шкода, так тішилась що такий майданчик роблять гарний.”, – написала у коментарі Анжела Явна.

Обурює матусь й те, що батьки дозволяють гратися цілком здоровим діткам на качелях, які облаштовані спеціально для діток-інвалідів.

“Батьки взагалі не реагують! Там обмеження по вазі 70кг. Позавчора скакали двоє дорослих дітей і менший хлопчик, то меншого так відкинуло, що впав і розбив голову. Та сама історія з качелями для діток-інвалідів. Невже так важко пояснити дітям, що саме цих дві гойдалки не для них, а для інших дітей, які не можуть собі дозволити лазити по канатах та стрибати?! Більше на той майданчик не піду, бо нерви не витримають і хтось вхопить,” – зазначила у коментарі під постом Мар’яна Зубик.

Людмила Маліброда, МедіаТОР