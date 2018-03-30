Якою була середня зарплата на Тернопільщині в лютому

30/03/2018 0
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Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у лютому 2018 року становила 6040 грн, що на 26,1% більше, ніж у лютому 2017 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 березня 2018 року становила 6,5млн. грн, з них 5,7 млн. грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства промисловості (69,3%) і установи, організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (24,9%).

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