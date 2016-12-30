Якою буде погода на Тернопільщині у новорічну ніч

30/12/2016 Розмір тексту:

У Новорічну ніч таки можливий сніг, – радують метеорологи. Однак у результаті коливання температурних показників, на дорогах передбачають ожеледицю. Відтак тернопільських водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Відносно теплу але вітряну погоду обіцяють метеорологи на Новорічну ніч в області. Також можливі незначні опади у вигляді снігу. Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні буде мінлива погода: в основному передбачають невеликі заморозки та ожеледицю.

«31-го грудня на заході зберігатиметься плюсова температура повітря, місцями можливі невеликі заморозки. У більшій частині регіону буде ясно, ближче до вечірньої пори передбачається незначна хмарність. Вночі: 2-4 градуси морозу. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, місцями пориви вітру. У нічну пору також можливі невеликі опади у вигляді снігу».

Метеорологи кажуть, що перший тиждень 2017-го року також буде відносно теплим з незначними опадами.