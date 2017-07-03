Якою буде погода на Тернопільщині впродовж тижня

03/07/2017 Розмір тексту:

Прохолодну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Також по всій території регіону можливі дощі, часом досить сильні зливи та грози. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.

Мінлива хмарність, велика ймовірність опадів, пориви вітру, коливання температурних показників, – таку погоду передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, перша декада липня буде багатою на дощі.

«У західному регіоні передбачається дещо хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря: вночі 14 – 16 градусів тепла; вдень 20 – 24 градуси вище нуля. Залишається високою ймовірність опадів: місцями грози та зливи. У ранкову пору можливе незначне погіршення видимості через хмарність».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш спекотною буде друга половина липня.

Софія Романська