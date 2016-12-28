Якою буде погода на Тернопільщині на Новий рік

28/12/2016 Розмір тексту:

Ближче до кінця тижня метеорологи передбачають більш теплу і ясну погоду. За попередніми прогнозами, справжньої зими у Новорічну ніч чекати марно. Можлива навіть плюсова температура повітря.

Мінлива хмарність, незначні опади у вигляді мокрого снігу, пориви північно-східного вітру, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчим часом. За прогнозами Укргідрометеоцентру, ближче до кінця тижня зберігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

«Температура повітря коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. Вночі передбачають від нуля до шести градусів морозу, вдень – від трьох градусів морозу до двох градусів тепла. Можливі тенденції до підвищення температурних показників. Вітер північно-східний 7 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру. Ближче до кінця тижня також буде більш сонячно», – повідомили метеорологи Укргідрометеоцентру.

Зима ще заявить про свої права, – кажуть метеорологи. На Різдво обіцяють мороз і сніг.