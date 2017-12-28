Якою буде погода на Тернопільщині на Новий рік?
Дощі з мокрим снігом передбачають у західному регіоні. Температура повітря вдень залишатиметься плюсовою, а вночі можливі незначні заморозки. Такі перепади погодних умов сприятимуть ожеледиці. Відтак метеорологи попереджають жителів краю про ймовірну небезпеку.
Мінлива хмарність, перепади температури повітря від мінусової до плюсової, опади у вигляді мокрого снігу та дощу, – до такої погоди радять готуватися жителям Тернопільщини останніми днями 2017-го року. Регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. За прогнозами Укргідрометеоцентру, по всій території області зберігатиметься хмарна погода, вночі та вранці передбачаються тумани, а відтак – погіршуватиметься видимість.
«На Тернопільщині вдень температура повітря підвищуватиметься до шести градусів тепла, вночі можливі незначні заморозки. Вітер змінних напрямків, часом пориви вітру. Спостерігатиметься підвищена вологість повітря з високою ймовірністю опадів у вигляді мокрого снігу та дощу».
За попередніми прогнозами, у Новорічну ніч спостерігатиметься відносно тепла погода, місцями плюсові температурні показники.
Софія Романська
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