Якою буде погода на Тернопільщині до кінця тижня

03/05/2017 Розмір тексту:

Майже спекотну погоду передбачають на Тернопільщині до кінця тижня. Температурні показники підвищуватимуться до двадцяти двох градусів тепла, а місцями в області буде ще тепліше. Однак ближче до вихідних у регіоні може задощити.

Мінлива хмарність з проясненнями, високі температурні показники, незначні пориви вітру, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. В обідню пору в регіоні буде досить тепло, а от вечори і ранки можуть бути холодними. За попередніми прогнозами метеорологів, у травні передбачаються різкі перепади температур.

«На заході передбачається незначна хмарність, ближче до обідньої пори проясниться. Найближчої доби обійдеться без опадів, проте далі можливі дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів, можливі пориви вітру. Температура повітря: вночі 7 – 12 градусів тепла, вдень 20 – 22 градуси вище нуля, місцями можливо 25 градусів тепла».

За словами метеорологів, травень буде багатим на дощі і зливи.

Софія Романська