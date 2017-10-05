Якою буде погода на Тернопільщині до кінця тижня

05/10/2017 Розмір тексту:

Прохолодно, хмарно, опади у вигляді невеликих дощів передбачають на Тернопільщині найближчими днями. Однак температура повітря залишатиметься плюсовою. Заморозків найближчим часом не передбачають.

Тернопільщина перебуває під впливом циклону. Відтак в регіоні передбачають вологу прохолодну і хмарну погоду. Місцями дощитиме, а також можливі пориви вітру. За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна і дощова погода передбачається упродовж першої декади жовтня.

«У Західному регіоні буде хмарно. Часом невеликі дощі. Температура повітря: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів вище нуля. Такі температурні показники спостерігатимуться до кінця тижня і впродовж вихідних. Також спостерігатиметься сильний вітер, часом 15 – 20 метрів за секунду. По всій території регіону можливі дощі».

Метеорологи зазначають: погодні умови можуть негативно позначатися на здоров’ї та самопочутті метеозалежних людей. Оскільки спостерігатиметься підвищена вологість повітря.

Софія Романська