Якої погоди чекати жителям Тернопільщини на вихідних

17/03/2017 Розмір тексту:

Упродовж доби західний регіон відчуватиме вплив вологих атмосферних фронтів. Відтак зберігатимуться нестабільні погодні умови: по всій території регіону можливі опади у вигляді дощів з мокрим снігом. Також жителям краю дошкулятиме сильний вітер.

Хмарно, дощі з мокрим снігом, пориви північно-західного вітру – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчим часом. Жителям краю радять запастися терпінням: весняне тепло обіцяє повернутися з наступного тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, у третій декаді березня передбачається тенденція до суттєвого підвищення температурних показників.

«Вихідними передбачається хмарна погода з незначними проясненнями. Вітер північно-західний 10 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру. Також не обійдеться без опадів, по всій території регіону передбачаються дощі з мокрим снігом. Вночі можливі заморозки, а вранці на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вдень температура повітря підвищуватиметься до восьми градусів тепла».

Метеорологи просять бути обережними на автошляхах: рух транспортних засобів погіршуватиме ожеледиця та погана видимість.