Якої погоди чекати в останні дні січня?

26/01/2017 Розмір тексту:

Метеорологи радять жителям Тернопільщини бути готовими до різких перепадів температурних показників. Такі зміни погодних умов можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Мінусову температуру передбачають метеорологи найближчими днями на Тернопільщині. Місцями можливо більше п’ятнадцяти градусів нижче нуля. Однак вже через кілька днів знову потеплішає, можливі коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. За прогнозами Укргідрометеоцентру, різкі перепади температур спостерігатимуться до кінця січня.

«По всій території регіону передбачається хмарна погода. Місцями з проясненнями в обідню пору. Вітер північний 7 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру. Температура повітря: вночі 12 – 14 градусів морозу, вдень 9 – 11 градусів морозу. Вже через добу очікується потепління. Опадів найближчим часом не передбачається».

За словами метеорологів, днями можливі магнітні бурі. Ці природні явища можуть не лише погіршувати самопочуття, а й впливати на загострення хронічних захворювань.