Якої погоди чекати у вихідні на Тернопільщині

06/07/2017 Розмір тексту:

Нестабільні погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Можливі різкі перепади температурних показників, а також не обійдеться без опадів. Місцями передбачають досить сильні грози та зливи.

Температура повітря вдень підвищуватиметься до двадцяти двох градусів тепла, нічні температурні показники опускатимуться до десяти градусів тепла. Упродовж вихідних зберігатиметься мінлива погода з високою ймовірністю опадів, можливий сильний вітер.

«На заході передбачається мінлива хмарність з проясненнями, вітер північно-західний 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Можливі опади: сильні дощі, грози, зливи, громовиця», – повідомляє Укргідрометеоцентр.

Мінлива погода може негативно позначитися на самопочутті метеочутливих жителів області, – кажуть фахівці. Дещо стабілізуються погодні умови на початку наступного тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, друга декада липня буде теплішою.

Софія Романська