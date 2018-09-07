Якої погоди чекати у вихідні на Тернопільщині?

07/09/2018 Розмір тексту:

Осінню спеку остудять дощі. Цими вихідними на Тернопільщині передбачають грози і град. Відтак по всій території області частково похолоднішає. Однак з теплом і сонцем прощатися не варто, – кажуть метеорологи.

Упродовж вихідних західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів, – попереджає Укргідрометеоцентр. Відтак по всій території Тернопільщини не обійдеться без опадів, а місцями можливі сильні грози та град.

«На Тернопільщині передбачається досить мінлива погода. По всій території регіону можлива мінлива хмарність. По області пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град, вночі без істотних опадів. Вночі та вранці можливі туман. Вітер південно-східний: вночі 3 – 8 метрів за секунду, вдень 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря: вдень 22 – 25 градусів тепла, вночі 11 – 14 градусів вище нуля, можливі різкі перепади температурних показників – повідомляє Укргідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, на Тернопільщині спостерігатиметься тепла погода, як мінімум, до середини вересня.