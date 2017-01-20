Якої погоди чекати наприкінці січня на Тернопільщині

20/01/2017 Розмір тексту:

Різкі перепади температурних показників можливі на Тернопільщині найближчим часом. Загалом метеорологи передбачають морозяну погоду, але в денну пору доби теплішатиме, місцями можливі різкі коливання температури повітря.

Мінусова температура повітря, незначні опади у вигляді снігу – справжню зимову погоду передбачають найближчими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, далі на Західній Україні морози послабляються.

«У західному регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі і вранці можливий незначний туман. В основному зберігатиметься мінусова температура повітря: вночі до п’ятнадцяти градусів морозу, вдень – місцями плюсова температура, коливання від незначного мінуса до незначного плюса. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду. Місцями невеликий сніг. На дорогах можлива ожеледиця».

Метеорологи кажуть, що кінець січня надто холодним не буде. Великих снігопадів також не передбачають.