Якої погоди чекати на Тернопільщині в останні дні вересня

26/09/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Найближчим часом на Тернопільщині буде тепло і сонячно. Температура повітря підвищуватиметься до вісімнадцяти градусів тепла. Проте ближче до кінця тижня в регіоні похолоднішає, а в останні дні місяця можливі навіть заморозки.

Мінлива хмарність з проясненнями, різкі перепади температурних показників, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчої доби на Тернопільщині. За попередніми прогнозами метеорологів, в регіоні поступово холоднішатиме, і навіть можливі нічні заморозки.

«У західних областях поступово холоднішатиме. 27-го вересня спостерігатимуться такі температурні показники: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів вище нуля. Від середини тижня температура повітря поступово знижуватиметься. І вкінці тижня вночі можливі навіть невеликі заморозки».

За словами метеорологів, цьогорічний вересень завершиться прохолодною погодою.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи відповідають тернопільські ВУЗи статусу університетів?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
10 / 0,313 / 10.02m