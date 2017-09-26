Якої погоди чекати на Тернопільщині в останні дні вересня
Найближчим часом на Тернопільщині буде тепло і сонячно. Температура повітря підвищуватиметься до вісімнадцяти градусів тепла. Проте ближче до кінця тижня в регіоні похолоднішає, а в останні дні місяця можливі навіть заморозки.
Мінлива хмарність з проясненнями, різкі перепади температурних показників, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчої доби на Тернопільщині. За попередніми прогнозами метеорологів, в регіоні поступово холоднішатиме, і навіть можливі нічні заморозки.
«У західних областях поступово холоднішатиме. 27-го вересня спостерігатимуться такі температурні показники: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів вище нуля. Від середини тижня температура повітря поступово знижуватиметься. І вкінці тижня вночі можливі навіть невеликі заморозки».
За словами метеорологів, цьогорічний вересень завершиться прохолодною погодою.
Софія Романська
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