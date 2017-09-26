Якої погоди чекати на Тернопільщині в останні дні вересня

26/09/2017 Розмір тексту:

Найближчим часом на Тернопільщині буде тепло і сонячно. Температура повітря підвищуватиметься до вісімнадцяти градусів тепла. Проте ближче до кінця тижня в регіоні похолоднішає, а в останні дні місяця можливі навіть заморозки.

Мінлива хмарність з проясненнями, різкі перепади температурних показників, без опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи найближчої доби на Тернопільщині. За попередніми прогнозами метеорологів, в регіоні поступово холоднішатиме, і навіть можливі нічні заморозки.

«У західних областях поступово холоднішатиме. 27-го вересня спостерігатимуться такі температурні показники: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 16 – 18 градусів вище нуля. Від середини тижня температура повітря поступово знижуватиметься. І вкінці тижня вночі можливі навіть невеликі заморозки».

За словами метеорологів, цьогорічний вересень завершиться прохолодною погодою.

Софія Романська