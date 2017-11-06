Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня?

06/11/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Прохолодну та вітряну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Температурні показники упродовж тижня поступово знижуватимуться. Однак спостерігатиметься більш сонячна, місцями морозяна погода.

Мінлива хмарність з проясненнями, вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру, тенденція щодо зниження середньодобової температури повітря, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні можливі різкі коливання температурних показників, але обійдеться без опадів.

«Різкого похолодання та опадів у вигляді снігу не передбачається. Однак у західному регіоні спостерігатиметься незначна тенденція щодо зниження температури повітря. Цими днями вночі спостерігатиметься 2 – 4 градуси тепла, вдень 8 – 10 градусів вище нуля. Місцями можливі невеликі заморозки вночі».

Погодні умови відповідають сезонним показникам, – кажуть метеорологи. Різкого похолодання та опадів у вигляді снігу найближчими днями не передбачають.

Софія Романська

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,340 / 10.12m