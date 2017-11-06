Якої погоди чекати на Тернопільщині цього тижня?
Прохолодну та вітряну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Температурні показники упродовж тижня поступово знижуватимуться. Однак спостерігатиметься більш сонячна, місцями морозяна погода.
Мінлива хмарність з проясненнями, вітер змінних напрямків 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру, тенденція щодо зниження середньодобової температури повітря, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в регіоні можливі різкі коливання температурних показників, але обійдеться без опадів.
«Різкого похолодання та опадів у вигляді снігу не передбачається. Однак у західному регіоні спостерігатиметься незначна тенденція щодо зниження температури повітря. Цими днями вночі спостерігатиметься 2 – 4 градуси тепла, вдень 8 – 10 градусів вище нуля. Місцями можливі невеликі заморозки вночі».
Погодні умови відповідають сезонним показникам, – кажуть метеорологи. Різкого похолодання та опадів у вигляді снігу найближчими днями не передбачають.
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...