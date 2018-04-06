Якої погоди чекати мешканцям області на Великдень

06/04/2018 Розмір тексту:

Комфортні погодні умови передбачають метеорологи в області на Великдень.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, в регіоні спостерігатиметься тепла і сонячна погода. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до вісімнадцяти градусів тепла, місцями – до двадцяти градусів вище нуля.

Упродовж Великодня жителі Тернопільщини зможуть насолоджуватися приємною весняною погодою, – запевняють метеорологи. Лише шостого квітня передбачають невеликі дощі в регіоні, проте на Пасху обійдеться без опадів. «Найближчими днями на Тернопільщині передбачається тепла сонячна погода. 6 квітня можливий невеликий дощ. Вітер північний 9-14 метрів/секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 5 – 10 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до п’ятнадцяти – шістнадцяти градусів тепла. 17-го квітня – температурні показники будуть частково вищими, а на Великдень, 8-го квітня погода буде ще теплішою. Температурні показники перевищуватимуть кліматичну норму на 2 – 3 градуси. Також цього дня обійдеться без опадів», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами, наступного тижня також передбачається тепла сонячна погода. Проте місцям в регіоні можливі невеликі дощі.