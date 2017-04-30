“Якісь придурки”, – Ольга Полякова прокоментувала замінування “Березолю”. ВІДЕО

В Тернополі виступила Оля Полякова. Співачка презентувала свою нову шоу-програму під назвою “Я люблю Вас”. Квитки на подію коштували від 200 до 620 гривень.

Виступ зірки розпочався із замінування. Принаймні про це повідомив анонім зателефонувавши в поліцію. Проте, після роботи піротехніків, які не знайшли вибухівку, виступ зірки таки розпочали, повідомляє Доба.

Зі сцени звучали як усім відомі хіти, так і зовсім нові пісні. Крім цього, дивувала Оля Полякова своїх прихильників новими творчими постановками.

— Зізнаюся, коли ми вперше поїхали в тур, спочатку люди до нас приглядалися. Дивувалися, коли на сцену виходила двометрова співачка – метр вісімдесят зріст + 15 сантиметрів каблук, величезний кокошник … Ну просто Елвіс Преслі в спідниці! А коли поїхали вдруге – люди приводили з собою друзів і родичів, регулярно доводилося ставити додаткові ряди. Раніше ми везли просто свято, а тепер веземо ще й шоу! — розповіла співачка.