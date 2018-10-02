Які погодні сюрпризи готує жовтень для жителів Тернопільщини?

02/10/2018 Розмір тексту:

До різких погодних перепадів радять готуватися жителям Тернопільщини в жовтні. Погода в цьому місяці дивуватиме краян мінливістю.

Упродовж доби в області буде сонячно, – попереджає обласний гідрометеоцентр. Стовпчики термометра вдень підвищуватимуться до 15-ти градусів тепла, місцями передбачають ще вищі температурні показники. Проте ранками спостерігатиметься досить прохолодна погода.

«На початку жовтня погодні умови у західному регіоні відповідатимуть нормі. По області та у Тернополі спостерігатиметься мінлива хмарність, місцями з проясненнями. Вітер північно-західний 5-7 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 10 до 14 градусів вище нуля. Упродовж тижня можливі ще вищі температурні показники. Проте не обійдеться і без опадів. Уже наступної доби можливі невеликі дощі», – попереджає Укргідрометеоцентр.

За попередніми прогнозами метеорологів, в жовтні дощитиме досить часто. Однак попереду ще чимало теплих днів у вигляді бабиного літа.

Софія Романська