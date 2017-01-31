Які нововведення чекають тернопільських абітурієнтів

31/01/2017 Розмір тексту:

Ряд нововведень чекає тернопільських абітурієнтів під час цьогорічної вступної кампанії. Зокрема у 2017-му році можна буде подати усього дев’ять заяв на чотири спеціальності. Для пільговиків збережені квоти на бюджетні місця, право позаконкурсного вступу скасовано.

Якщо минулого року абітурієнти могли подати 15 заяв на п’ять спеціальностей, то цьогоріч вирішили скоротити кількість можливих заяв до дев’яти на чотири спеціальності. Відтак абітурієнтам необхідно завчасно визначитися зі спеціальністю.

«Основне нововведення вступної кампанії-2017 – скорочення кількості поданих заяв. Як показала минулорічна практика, велика кількість абітурієнтів, які отримали рекомендації на бюджетні місця по 10 – 15 пріоритетних, не скористалися ними, і пішли на контракт в інші навчальні заклади. Тому було прийнято рішення зменшити кількість можливих заяв. Це означає, що абітурієнтам треба чітко знати, який факультет обрати, щоб правильно зареєструватися на ЗНО», – каже заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк.

Вступ до вищих навчальних закладів України відбуватиметься на основі сертифікатів ЗНО. Кількість поданих заяв на контрактну форму навчання не обмежуватимуть. У 2017- му році подаватимуть документи лише в електронному вигляді.

«Система була випробувана минулих років. Певні моменти виникали через перевантаження, коли в перші дні всі кинулися подавати заяви. Але сподіваємося, що цього року цей процес буде більш відлагоджений», – додає Юрій Шайнюк.

До слова, у 2017-му році абітурієнти зможуть скористатися минулорічними сертифікатами.