Які будинки утеплять в Тернополі за бюджетні кошти. Список

02/05/2017 Розмір тексту:

Міськрада затвердила список термомодернізації будинків у 2017 році на умовах співфінансування.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міськради.

Як зазначають в Управлінні ЖКГ, список формувався на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.

Всього у списку на цей рік передбачено 23 об’єкти.