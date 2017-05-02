Які будинки утеплять в Тернополі за бюджетні кошти. Список
02/05/2017 0
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Міськрада затвердила список термомодернізації будинків у 2017 році на умовах співфінансування.
Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міськради.
Як зазначають в Управлінні ЖКГ, список формувався на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
Всього у списку на цей рік передбачено 23 об’єкти.
|№п/п
|Адреса об’єкта
|Орієнтовна потреба в коштах,(тис. грн.)
|Вид робіт
|1
|вул. Бродівська, 50
|630,00
|Капітальний ремонт теплових мереж
|2
|вул. Збаразька, 37(ОСН-БК «Збаразька – 37»
|910,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|3
|вул. Карпенка, 4а(ОСББ «Комфорт-Ленд»)
|96,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|4
|вул. Оболоня, 11
|250,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|5
|вул. Оболоня, 19(ОСББ «Оболоня 19»)
|210,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|6
|вул. Грушевського, 9(ОСББ «М. Грушевського 9»)
|900,00
|Капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасадів
|7
|вул. Броварна, 12(ОСББ «Броварна 12»)
|100,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасаду
|8
|вул. Юрчака, 2
|200,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|9
|вул. Карпенка, 12 (під. № 3,9)(ОСББ «Карпенка 12»)
|172,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|10
|вул. Карпенка, 12 (під. № 2)(ОСББ «Карпенка 12»)
|104,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|11
|вул. В. Великого, 1(ОСББ «Імідж-1»)
|25,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей на енергозберігаючі
|12
|вул. Новий Світ, 1 (під. №7)
|30,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|13
|вул. Броварна, 14 (під. №1)
|10,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|14
|вул. Лук’яновича, 2(ОСББ «Лук’яновича 2»)
|75,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|15
|вул. Тарнавського, 22(під. №1)
|20,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|16
|вул. Стадникової, 20(ОСББ «СОФІЯ С»)
|90,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|17
|вул. 15 Квітня, 29(ОСББ «Квітневе»)
|70,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|18
|вул. Д. Січинського, 4(ОСББ «Д. Січинського 4»)
|20,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|19
|вул. Чернівецька, 63(ОСББ «Чернівецька, 63»)
|49,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі та встановлення енергоефектвиного освітлення на сходових клітках
|20
|вул. За Рудкою, 1(ОСББ «Заруддя 1»)
|10,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміна вікон на енергозберігаючі
|21
|вул. Лисенка, 6(ОСББ «Мрія-2006»)
|74,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|22
|проспект С.Бандери, 90А(ОСББ «Магнолія-90А»)
|10,00
|Капітальний ремонт з утепленням фасадів
|23
|вул. Лучаківського, 5АОСББ «Лучаківського 5А»
|15,00
|Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
|Всього
|4070,0
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