Які будинки утеплять в Тернополі за бюджетні кошти. Список

02/05/2017 0
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Міськрада затвердила список термомодернізації будинків у 2017 році на умовах співфінансування.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міськради.

Як зазначають в Управлінні ЖКГ, список формувався на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.

Всього у списку на цей рік передбачено 23 об’єкти.

№п/п Адреса об’єкта Орієнтовна потреба в коштах,(тис. грн.) Вид робіт
1 вул. Бродівська, 50 630,00 Капітальний ремонт теплових мереж
2 вул. Збаразька, 37(ОСН-БК «Збаразька – 37» 910,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
3 вул. Карпенка, 4а(ОСББ «Комфорт-Ленд») 96,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
4 вул. Оболоня, 11 250,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
5 вул. Оболоня, 19(ОСББ «Оболоня 19») 210,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
6 вул. Грушевського, 9(ОСББ «М. Грушевського 9») 900,00 Капітальний ремонт покрівлі з утепленням фасадів
7 вул. Броварна, 12(ОСББ «Броварна 12») 100,00 Капітальний ремонт з утепленням фасаду
8 вул. Юрчака, 2 200,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
9 вул. Карпенка, 12 (під. № 3,9)(ОСББ «Карпенка 12») 172,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
10 вул. Карпенка, 12 (під. № 2)(ОСББ «Карпенка 12») 104,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
11 вул. В. Великого, 1(ОСББ «Імідж-1») 25,00 Капітальний ремонт – заміна вікон та дверей  на енергозберігаючі
12 вул. Новий Світ, 1 (під. №7) 30,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
13 вул. Броварна, 14 (під. №1) 10,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
14 вул. Лук’яновича, 2(ОСББ «Лук’яновича 2») 75,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
15 вул. Тарнавського, 22(під. №1) 20,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
16 вул. Стадникової, 20(ОСББ «СОФІЯ С») 90,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
17 вул. 15 Квітня, 29(ОСББ «Квітневе») 70,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
18 вул. Д. Січинського, 4(ОСББ «Д. Січинського 4») 20,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
19 вул. Чернівецька, 63(ОСББ «Чернівецька, 63») 49,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі та встановлення енергоефектвиного освітлення на сходових клітках
20 вул. За Рудкою, 1(ОСББ «Заруддя 1») 10,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів та заміна вікон на енергозберігаючі
21 вул. Лисенка, 6(ОСББ «Мрія-2006») 74,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
22 проспект С.Бандери, 90А(ОСББ «Магнолія-90А») 10,00 Капітальний ремонт з утепленням фасадів
23 вул. Лучаківського, 5АОСББ «Лучаківського 5А» 15,00 Капітальний ремонт – заміна вікон на енергозберігаючі
Всього 4070,0
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