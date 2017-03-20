Яка доля чекає тернопільські газети?

20/03/2017 Розмір тексту:

Соціальні мережі й Інтернет-портали складають серйозну конкуренцію друкованій пресі, – констатували представники ЗМІ різних регіонів України у Тернопільському прес-клубі. Щоб вижити у теперішні часи, необхідне фінансування й команда професіоналів.

Журналісти Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Одеської, Харківської, Сумської й Тернопільської областей зібралися у тернопільському прес-клубі, щоб обговорити сучасну медійну ситуацію. У представників ЗМІ хвилювання викликає процес роздержавлення ЗМІ й масова популяризація соціальних мереж, які складають конкуренцію навіть авторитетним виданням.

«Багато газет вже випробували на собі процес роздержавлення. Відчули всі його особливості. Є дуже багато ризиків зникнення цих газет. При мізерному фінансуванні виживати надто складно. А ще таке явище, як конкуренція. Нині навіть звичайні соцмережі складають конкуренцію газетам, оскільки по соцмережах інформація поширюється дуже швидко, охоплює велику аудиторію. У цьому програють навіть Інтернет-видання. Актуальним залишається питання правдивості та об’єктивності, ці принципи журналістики дуже часто порушуються сучасними ЗМІ. Тобто є над чим працювати. Але у будь-якому випадку, одне з найважливіших речей – це професіоналізм», – відзначила журналіст Віра Касьянова.

Представники ЗМІ різних регіонів України дійшли висновку, що для успіху необхідне добре фінансування і команда професіоналів, які мають бажання працювати.