Яка доля чекає школу мистецтв?

29/03/2017 Розмір тексту:

Для учнів та педагогів обласної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Герети шукають нове приміщення. В обласній раді запевняють: навчальний заклад ні в якому разі не закриватимуть.

Понад двадцять років школа мистецтв працює у жахливих умовах. Хоча цей навчальний заклад – єдиний в Україні, де можна здобути дві освіти: мистецьку й середню.

Чутки про закриття школи мистецтв в обласній раді спростовують. Також запевняють: інформація щодо будівництва багатоповерхівки на території закладу неправдива.

«Всі ті чутки, які поширюються щодо школи мистецтв, нібито її закривають, а на місці побудують багатоповерхівку – неправда. Дуже багато спекуляції навколо цього питання. Ми не можемо втратити школу мистецтв, адже це єдиний заклад, де можна отримати подвійний атестат. Школа є дуже популярною, є багато охочих навчатися там. Проте проблема нестачі приміщення наразі дуже актуальна», – каже заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

Наразі у школі мистецтв навчається 350 учнів, батьки яких роками благають чиновників вирішити проблему з приміщенням. «Це ненормально, коли у кабінеті меншому, ніж 12 метрів квадратних, навчається по двадцять дітей. Багато кабінетів і коридори у жахливому стані. Мистецтво не може нормально жити у таких умовах, воно виживає. Хоча діти дуже хочуть навчатися. Це є дуже потрібний заклад», – каже мама учениці Вікторія Сивак.

В обласній раді пропонують запрошувати на навчання до школи мистецтв ще й дітей з області. Приміщення планують шукати у межах Тернопільського району