Як зустрічатиме першачків на навчання Підволочиська ЗОШ, яка була пілотною у проекті “Нової української школи”. ФОТО

31/08/2018 Розмір тексту:

Завдяки реформам, які сьогодні відбуваються в державі, – якісно змінюється й освіта. Як приклад успішної взаємодії органів місцевого самоврядування та державної влади можна назвати Підволочиську загальноосвітню школу І-ІІІ ст.

Там за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевого бюджету Підволочиської об’єднаної територіальної громади вдалося реалізувати проект із енергоефективності школи, утепливши фасад та пофарбувавши її відповідно до концепції «Нового освітнього простору». Вартість проекту 2 млн. 748 тис. грн.

У школі навчаються 587 учнів, 55 з яких – першокласники. А віднедавна даний навчальний заклад функціонує ще й як опорна школа.

Перебуваючи у робочій поїздці в Підволочиському районі, заступник голови облдержадміністрації Юрій Юрик відвідав школу та оглянув стан готовності до 1 вересня.

Дана школа, нагадаємо, брала участь торік у пілотному проекті «Нова українська школа» і цього року уже повністю готова до зустрічі нових першачків для продовження навчання за новою системою. Просторі класи з новими партами, мультимедійним обладнанням, дидактичними матеріалами та відпочинковими зонами – такими побачать свій навчальний простір майбутні школярі.