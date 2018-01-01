Як зустрічали Новий рік у тернопільській військовій частині. ФОТО

01/01/2018 Розмір тексту:

У пункті постійної дислокації на святкову вечерю зібралися армійці артилерійської військової частини А3215, які несуть службу у добовому наряді.

За декілька годин до нового 2018 року, колектив у складі офіцерів спільно з командуванням привітали особовий склад на чергуванні, а також військовослужбовців строкової служби, повідомляє оперативне командування Захід.

Старший капелан протоієрей отець В’ячеслав Кізілов у спільній молитві поблагословив святкову трапезу у солдатській їдальні, побажав щоб мрії кожного захисника збулись: «Прийдешній Новий рік, неодмінно принесе Вам радість, адже ви його сьогодні відмічаєте не в колі своїх родин чи близьких, ви стоїте на варті спокою, разом зі своїми товаришами забезпечуєте чергування у добовому наряді. Тому велика дяка тим, хто має честь оберігати мирних громадян, як на Сході України так і в пунктах постійної дислокації не зважаючи на будні й свята».

Військовослужбовці подякували господиням, які приготували смачну вечерю, та вирушили на місця несення служби, щоб замінити своїх товаришів.