Як зустрічали Новий рік у тернопільській військовій частині. ФОТО
У пункті постійної дислокації на святкову вечерю зібралися армійці артилерійської військової частини А3215, які несуть службу у добовому наряді.
За декілька годин до нового 2018 року, колектив у складі офіцерів спільно з командуванням привітали особовий склад на чергуванні, а також військовослужбовців строкової служби, повідомляє оперативне командування Захід.
Старший капелан протоієрей отець В’ячеслав Кізілов у спільній молитві поблагословив святкову трапезу у солдатській їдальні, побажав щоб мрії кожного захисника збулись: «Прийдешній Новий рік, неодмінно принесе Вам радість, адже ви його сьогодні відмічаєте не в колі своїх родин чи близьких, ви стоїте на варті спокою, разом зі своїми товаришами забезпечуєте чергування у добовому наряді. Тому велика дяка тим, хто має честь оберігати мирних громадян, як на Сході України так і в пунктах постійної дислокації не зважаючи на будні й свята».
Військовослужбовці подякували господиням, які приготували смачну вечерю, та вирушили на місця несення служби, щоб замінити своїх товаришів.
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