Як зароблятиме гроші туристично-інформаційний центр Тернополя

19/01/2017 Розмір тексту:

За рахунок яких доходів житиме комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр Тернополя» розповів його керівник Тарас Ковальчук. Відбулося це під час погодження фінансового плану підприємства на засіданні виконкому міської ради.

– На цей рік запланували, що доходи підприємства будемо отримувати від нашої діяльності – це робота з туристами, – розповів Тарас Ковальчук. – Також від проведення масових заходів, які ми вже почали робити цього року. 50% доходів плануємо отримати від здачі в оренду майна, яке є на балансі, і яке плануємо збільшувати, і за рахунок фінансової допомоги міської ради. Крім того, одна із великих статей доходу – це продаж сувенірної продукції, яка користується популярністю серед туристів. На сьогодні офіс Центру щотижнево відвідують від 120 до 170 туристів, більшість у нічний час. Багато груп приїжджає вночі і перебуває у нас до ранку, дивляться фільми про Тернопіль і Тернопілля. Наприклад, є одесити, які 5-6 разів приїжджали, складали маршрут і їхали в замок, печери тощо.

Начальник управління стратегічного розвитку місту Юрій Дейнека зазначив, що фінансовий план підприємства довго узгоджували і зрештою вийшли на рівень прибуткового. Утім, підприємство має збитки минулих років і отриманий прибуток піде на їх покриття.

Ольга Трач

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