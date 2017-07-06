Як ювелірно “заговорили” сесію, яку вимагав Деревляний

06/07/2017 Розмір тексту:

Спроба першого заступника голови облради провести публічну ревізію використання коштів Державного фонду регіонального розвитку завершилася нічим.

Це та інші питання, які наполягали заслухати на сесії фракції “Батьківщини”, “Свободи” та “Громадянської позиції”, колеги з інших фракцій “забалакали”.

Деталями сесійних хитросплетінь у своєму дописі у Facebook ділиться один з ініціаторів проведення позачергового засідання Лариса Римар:

“Головні розчарування позачергового засідання сесії Тернопільської обласної ради та пропозиції, що робити далі

НЕДОЗАЯВА

Учорашній сесійний день був переповнений виступами, емоціями, суперечками, але аж ніяк не продуктивною депутатською роботою, як того вимагає регламент та Закон України «Про місцеве самоврядування». А головне — ми не розглянули всіх питань, які були зазначені в спільній вимозі трьох фракцій про скликання позачергового засідання обласної ради. Окремі розглянули лише наполовину.

Прикро вийшло з ухваленням спільної заяви щодо мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Громадськість пам’ятає, скільки часу депутати потратили на дискусію та обговорення цього питання, за чий варіант проекту заяви голосувати. Оскільки мою пропозицію про створення редакційної групи для підготовки єдиного тексту документу з числа представників усіх фракцій головуючий не поставив на розгляд депутатів, то вийшло так, як говорив наш відомий політик: хотіли, як краще, а вийшло, як завжди. В підсумку депутати проголосували проект заяви за основу, домовилися у перерві доопрацювати з урахуванням пропозицій іншої заяви та після перерви повернутися до її розгляду. Але після перерви уже нікому не було діла до ринку землі, тому і вийшла НЕДОЗАЯВА. Шкода, що стільки потратили часу та змусили чекати як запрошених, громадськість, так і працівників адміністрації на розгляд інших питань порядку денного.

ОЧІКУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЯ БОГОМОЛА

З неповагою, на мою думку, поставилися до громадських активістів, які майже 12 годин чекали на заслуховування звіту про роботу начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації, але так і не дочекалися, бо головуючий закрив засідання.

Усе ж інформацію, що стосувалася коштів Фонду регіонального розвитку, і цікавила громадськість, депутатів і мене особисто надав начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. Як з’ясувалося, кримінальні провадження щодо порушень під час використання коштів Фонду регіонального розвитку в 2016 році було відкрито і щодо посадових осіб суб’єктів господарювання, які виконували роботи на підставі укладених договорів, і щодо посадовців Тернопільської міської ради, розпочато провадження також за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопількомунінвест» та Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

На черговому пленарному засіданні ми будемо це питання детально розглядати, адже не зрозуміло, чому всіх «собак» хтось вирішив повісити виключно на начальника управління капітального будівництва ОДА Віктора Кузяка і зробити його крайнім. Адже, замовників робіт за рахунок коштів фонду регіонального розвитку визначає своїм розпорядженням голова обласної державної адміністрації. Тому, якщо є порушення, відповідати повинні усі!

Я завжди виступаю за справедливість та порядність. Займаючись багато років громадською діяльністю, завжди намагаюся бути об’єктивною і жодним чином не принизити чиєїсь гідності. Сама була в ситуації, коли через мою позицію попала під численні перевірки та політичний тиск.

Зрештою, крапки в питанні використання коштів з фонду регіонального розвитку за 2016 рік має поставити слідство та суд. До того часу діє принцип презумпції невинуватості.

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ БАРНИ

Під час обговорення на сесії питання роботи регіональної комісії з відбору проектів у 2017 році, які будуть фінансуватися з Фонду регіонального розвитку, стало очевидним, що сам механізм відбору проектів, визначений нормативними документами, містить корупційні ризики.

По-перше, члени конкурсної комісії незалежно один від одного оцінюють усі проекти, тому, як дотриматися під час відбору галузевих квот для мене залишається загадкою. Адже, перемагають і отримують фінансування ті проекти, які набирають найбільше балів. По-друге, до складу комісії зараз входять здебільшого люди, наближені до голови ОДА, що й породжує певні домисли.

За моїми пропозиціями рада проголосувала за те, щоб рекомендувати Барні С.С. включити до складу конкурсної комісії представників від усіх депутатських фракцій облради та звернутися до Мінрегіонбуду з пропозицією впорядкувати процес відбору проектів у кілька етапів. Оскільки, на мою думку, нелогічно збирати 270 заявок (на їх розробку витрачаються колосальні бюджетні кошти), а потім підтримувати лише 50 проектів! Правильно було б визначити пріоритети, відібрати конкурсні ідеї, й аж потім потенційним переможцям дозволити замовляти проектно-кошторисну документацію. Дякую колегам-депутатам, які мої пропозиції підтримали. Сподіваюсь, Степан Степанович теж!

ПІДСУМОК

Учорашня сесія обласної ради загалом продемонструвала неефективність роботи, багато господарських та актуальних для мешканців області питань ми так і не розглянули — знову їх відклали у «довгий ящик».

Однак фракція ПП «Громадянська позиція» вийде з пропозицією провести чергове засідання сесії ще в липні: пора роботу Тернопільської обласної ради повернути в конструктивне і, головне, регламентне русло.”